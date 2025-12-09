Bari ricorda Ester Santoro: il giardino della scuola intitolato alla piccola scomparsa a 7 anni

BARI – Questa mattina il sindacoha partecipato alla cerimonia di intitolazione del giardino dell’Istituto Comprensivo “Poggiofranco - T. Fiore”, plesso “Tauro”, alla memoria della piccola, alunna della scuola barese scomparsa il 13 settembre 2024, a soli 7 anni, dopo una lunga malattia. La scelta del giorno non è casuale: oggi sarebbe stato il compleanno della bambina.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari, i compagni di classe di Ester e una rappresentanza del Consiglio municipale. Durante l’iniziativa, è stato dedicato alla piccola anche lo spazio ludico del giardino “Monica Del Maso”, in viale Kennedy, consolidando così un legame affettivo tra la comunità scolastica e la memoria della bambina.

Ester, nata nel 2016, mostrava sin dai primi giorni sintomi di una grave patologia neonatale. Sottoposta a numerosi interventi chirurgici, tra cui un trapianto di fegato, ha sempre mostrato una straordinaria forza e voglia di vivere, fino al peggioramento e al tragico epilogo nel 2024.

“Intitolare il giardino della sua scuola e un’area giochi del II Municipio alla piccola Ester ha un valore molto importante – ha commentato il sindaco Vito Leccese –. Collegare un albero, simbolo di vita, alla memoria perpetua è il modo per far sopravvivere il ricordo di Ester, ancora vivo nel cuore dei suoi compagni di classe. Dobbiamo riflettere sulla precarietà della vita terrena ma anche su cosa possiamo fare in più, noi, come istituzioni”.

L’iniziativa rappresenta un momento di memoria e riflessione per tutta la comunità barese, affinché il sorriso e la forza di Ester continuino a vivere attraverso la scuola e gli spazi pubblici dedicati ai più piccoli.