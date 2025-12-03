Trani: al via la quinta edizione di “Sapori e Racconti del Natale – Impiazza il Natale”

TRANI – Dal 4 dicembre Piazza Mazzini si trasforma in un grande laboratorio di enogastronomia, tradizioni e inclusione sociale grazie alla quinta edizione del progetto, promosso dall’associazionein collaborazione con la cooperativa omonima, con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia. L’iniziativa celebra la cultura e la gastronomia pugliese e promuove coesione sociale e partecipazione, valorizzando uno spazio storico della città ancora da recuperare completamente.

Il programma prevede cinque appuntamenti tematici. Giovedì 4 dicembre si apre con “La Dolce Memoria – I Dolci Natalizi”, con laboratori per bambini a cura della pasticciera Giulia Guglielmi e una degustazione serale dei dolci preparati. Martedì 9 dicembre, “Croccanti Segreti – L’Arte del Taralli e dei Prodotti da Forno” coinvolgerà giovani e adulti con disabilità e le loro famiglie, con laboratorio e degustazione serale di taralli pugliesi. Lunedì 15 dicembre, “Le Mani in Pasta – La Tradizione della Pasta Fresca”, vedrà Nunzia, La Pastaia di Bari, guidare la realizzazione di orecchiette fresche e un momento di degustazione accompagnato da musiche popolari. Venerdì 19 dicembre, “Il Profumo del Natale – Frittelle e Sapori della Vigilia”, offrirà laboratori e degustazioni dedicate alle frittelle tradizionali.

La chiusura, domenica 21 dicembre, sarà affidata al Gran Finale – Imp(i)azza il Natale, un grande evento collettivo dalle 18:00 alle 22:00, con mercatino di Natale, artigianato pugliese, laboratori per bambini, foto con Babbo Natale, intrattenimento con Sbandieratori e Tamburi dell’Associazione I Coronati di Ferrante D’Aragona, concerto natalizio e molte altre sorprese.

“Sapori e Racconti del Natale” è più di un semplice evento: è un’occasione per riscoprire le radici del Natale, condividere momenti di gioia e inclusione, e celebrare la bellezza delle tradizioni pugliesi.

Per informazioni: telefono 0883 501407 – 351 57044861, email info@lalocandadelgiullare.it, social Facebook e Instagram.



