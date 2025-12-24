Bari, pubblicate le graduatorie per le borse di studio dedicate ai laureati con tesi sulla città

BARI – Sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari gli esiti del concorso per l’assegnazione dia favore dei laureati nell’anno accademico 2023/2024 che abbiano discusso una tesi sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse.

Le borse di studio, ciascuna del valore di 1.546 euro, sono state distribuite tra 5 laureati di I livello, 7 laureati di II livello e 3 laureati a ciclo unico. La diversa distribuzione rispetto a quanto stabilito dal bando, che prevedeva cinque borse per ciascuna categoria, è dovuta al numero inferiore di candidature pervenute nella sezione della laurea a ciclo unico. In applicazione dell’art. 14 del vigente regolamento, le due borse residue sono state assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria della laurea di II livello.

Le graduatorie complete sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari al link dedicato al concorso.