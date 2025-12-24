PSR Puglia, Agea chiarisce ruoli e responsabilità: risultati importanti ma frutto di un lavoro condiviso

BARI – In merito all’articolo pubblicato dal Giornale di Puglia il 23 dicembre 2025 dal titolo “PSR Puglia, i dati dell’avanzamento della spesa 2025. Emiliano: ‘Risultato straordinario per la Puglia’”, Agea intende precisare il proprio ruolo e sottolineare come il raggiungimento degli obiettivi di spesa sia il risultato di un lavoro complesso e condiviso.

Le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul superamento del target di spesa del Programma di Sviluppo Rurale 2025 rappresentano un traguardo rilevante, ma necessitano di una lettura completa dei fatti. Agea evidenzia che il risultato non deriva da un’azione improvvisa o isolata, bensì da un lavoro lungo e spesso silenzioso, basato su programmazione rigorosa, controlli, supporto tecnico e investimenti tecnologici, che ha permesso di mettere a disposizione delle Regioni risorse fondamentali per il comparto agricolo.

È importante sottolineare che Agea non si limita a ricevere “elenchi di pagamento”, ma gestisce un intenso lavoro tecnico e amministrativo, spesso invisibile ma essenziale per garantire certezze agli agricoltori. Nonostante la conclusione delle attività istruttorie alla vigilia di Natale, l’agenzia prosegue nelle fasi di controllo e decretazione per rispettare le scadenze dei fondi europei a rischio disimpegno al 31 dicembre 2025.

Se oggi la Puglia raggiunge gli obiettivi di spesa, ciò è anche frutto di un percorso che negli ultimi anni ha affrontato criticità strutturali e ritardi accumulati, con momenti in cui le aspettative degli operatori agricoli non sono state completamente soddisfatte. I progressi compiuti sono quindi il risultato di una collaborazione istituzionale costante e di un supporto tecnico determinante.

Agea accoglie con soddisfazione i risultati raggiunti, sottolineando che il vero obiettivo finale delle politiche di sviluppo rurale sono le imprese agricole. Il successo, ribadisce l’agenzia, non è mai individuale, ma nasce da una solida programmazione e dalla cooperazione tra enti. Nel 2025, Agea ha erogato oltre 5,6 miliardi di euro, un dato che testimonia concretamente l’efficacia del lavoro svolto.