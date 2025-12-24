Salt Fest a Margherita di Savoia: musica, cultura e lotta all’inciviltà con EcoVia

MARGHERITA DI SAVOIA – Non solo musica e intrattenimento: il, giunto alla quinta edizione e in corso fino al 27 dicembre 2025, promuove anche la. Sabato 27 dicembre, alle ore 18 presso l’ex Palazzo di città, il festival ospiterà, startup innovativa che utilizzaper segnalare e gestire i rifiuti abbandonati in tempo reale.

EcoVia, nata dall’intuizione di Pierpaolo Palmiotti e Mario Sabatino Riontino, con il supporto di Andrea Colombini per comunicazione e marketing, consente a chiunque di segnalare rifiuti tramite smartphone, drone o dash cam. L’IA analizza le immagini, classifica e valida le segnalazioni, riconoscendo eventuali duplicazioni e aiutando Comuni e aziende a organizzare interventi rapidi. L’obiettivo è ridurre i tempi di permanenza dei rifiuti sul territorio, limitando danni ambientali e d’immagine.

Oltre all’incontro con EcoVia, il programma del 27 dicembre prevede numerosi eventi che spaziano tra visite guidate in Salina con le associazioni Pro Loco e Fare Natura, mostre fotografiche itineranti in corso Vittorio Emanuele a cura dell’artista Vec Samoano, laboratori creativi come “Salt Collage” per realizzare cartoline natalizie con materiali di recupero, laboratori per bambini tra arte e musica con MusicART e il taglio del nastro del percorso enogastronomico, con degustazioni di vini locali, piatti tipici e street food per celiaci. La musica live animerà le piazze con le esibizioni dei Loisa in piazza Marconi, dei Pooglia Libre a Largo Giannone e della street band itinerante Pugliandò. Gran finale con i dj Miguel e Bobby Distaso davanti al Torrione, fino a tarda notte.

Il festival, organizzato dall’Associazione Saltfest A.P.S., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia, offre un itinerario tra arte, musica, enogastronomia e innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente.

Per informazioni e ticket: Salt Fest 2025