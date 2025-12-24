Salt Fest a Margherita di Savoia: musica, cultura e lotta all’inciviltà con EcoVia
MARGHERITA DI SAVOIA – Non solo musica e intrattenimento: il Salt Fest, giunto alla quinta edizione e in corso fino al 27 dicembre 2025, promuove anche la sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Sabato 27 dicembre, alle ore 18 presso l’ex Palazzo di città, il festival ospiterà EcoVia, startup innovativa che utilizza Intelligenza Artificiale e geolocalizzazione per segnalare e gestire i rifiuti abbandonati in tempo reale.
EcoVia, nata dall’intuizione di Pierpaolo Palmiotti e Mario Sabatino Riontino, con il supporto di Andrea Colombini per comunicazione e marketing, consente a chiunque di segnalare rifiuti tramite smartphone, drone o dash cam. L’IA analizza le immagini, classifica e valida le segnalazioni, riconoscendo eventuali duplicazioni e aiutando Comuni e aziende a organizzare interventi rapidi. L’obiettivo è ridurre i tempi di permanenza dei rifiuti sul territorio, limitando danni ambientali e d’immagine.
Oltre all’incontro con EcoVia, il programma del 27 dicembre prevede numerosi eventi che spaziano tra visite guidate in Salina con le associazioni Pro Loco e Fare Natura, mostre fotografiche itineranti in corso Vittorio Emanuele a cura dell’artista Vec Samoano, laboratori creativi come “Salt Collage” per realizzare cartoline natalizie con materiali di recupero, laboratori per bambini tra arte e musica con MusicART e il taglio del nastro del percorso enogastronomico, con degustazioni di vini locali, piatti tipici e street food per celiaci. La musica live animerà le piazze con le esibizioni dei Loisa in piazza Marconi, dei Pooglia Libre a Largo Giannone e della street band itinerante Pugliandò. Gran finale con i dj Miguel e Bobby Distaso davanti al Torrione, fino a tarda notte.
Il festival, organizzato dall’Associazione Saltfest A.P.S., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia, offre un itinerario tra arte, musica, enogastronomia e innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente.
Per informazioni e ticket: Salt Fest 2025