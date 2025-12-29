Santa Caterina, in arrivo l’assegnazione di 11 lotti PIP nel Comparto B

BARI – Sonoalla chiusura dei termini relativi all’avviso pubblico per l’assegnazione diall’interno del, come reso noto dall’

Attualmente sono in corso le operazioni di verifica da parte del settore Pianificazione attuativa della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, finalizzate a controllare la completezza della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni allegate alle domande.

Al termine di questa fase, sarà nominata un’apposita commissione che valuterà le istanze e assegnerà i punteggi necessari per stilare la graduatoria provvisoria, cui seguirà quella definitiva.

La procedura ha l’obiettivo di completare gli insediamenti produttivi nel comparto B del PIP di Santa Caterina, sostenendo l’attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese artigianali e commerciali che contribuiscono al tessuto economico locale.

«Siamo fiduciosi che possano essere assegnati quasi tutti gli 11 lotti residui dei 26 complessivi del comparto B – commenta Pietro Petruzzelli –. Il completamento degli insediamenti in quest’area è fondamentale per rendere più attrattivo e funzionale l’intero quartiere, che negli ultimi anni ha guadagnato vitalità grazie alla professionalità delle imprese presenti e alla varietà dei prodotti offerti».