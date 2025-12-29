Santa Caterina, in arrivo l’assegnazione di 11 lotti PIP nel Comparto B
BARI – Sono 12 le istanze pervenute alla chiusura dei termini relativi all’avviso pubblico per l’assegnazione di 11 lotti all’interno del Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) di Santa Caterina – Comparto B, come reso noto dall’assessore allo Sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
Attualmente sono in corso le operazioni di verifica da parte del settore Pianificazione attuativa della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, finalizzate a controllare la completezza della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni allegate alle domande.
Al termine di questa fase, sarà nominata un’apposita commissione che valuterà le istanze e assegnerà i punteggi necessari per stilare la graduatoria provvisoria, cui seguirà quella definitiva.
La procedura ha l’obiettivo di completare gli insediamenti produttivi nel comparto B del PIP di Santa Caterina, sostenendo l’attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese artigianali e commerciali che contribuiscono al tessuto economico locale.
«Siamo fiduciosi che possano essere assegnati quasi tutti gli 11 lotti residui dei 26 complessivi del comparto B – commenta Pietro Petruzzelli –. Il completamento degli insediamenti in quest’area è fondamentale per rendere più attrattivo e funzionale l’intero quartiere, che negli ultimi anni ha guadagnato vitalità grazie alla professionalità delle imprese presenti e alla varietà dei prodotti offerti».