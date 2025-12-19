Bari, ritorna la suggestiva Messa Rorate alla Parrocchia del SS. Redentore

BARI - Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 06.15, ladi Bari ospiterà per il quarto anno consecutivo la, una celebrazione particolarmente suggestiva che si svolge prima del sorgere del sole e illuminata esclusivamente dalla fioca luce delle candele.

Durante la funzione, all’interno della chiesa si compie il Sacrificio Eucaristico, mentre all’esterno l’alba avanza lentamente, e al momento della benedizione finale i primi raggi del sole irrompono nel tempio, illuminando fedeli e spazio sacro. Le dolci note delle pastorali natalizie eseguite all’organo a canne contribuiscono a creare un’atmosfera di profonda raccoglienza e contemplazione.

La Messa Rorate ha un forte valore simbolico. Essa riflette il significato dell’Avvento, tempo di attesa vigilante della Luce del mondo, Gesù Cristo, e si collega alla figura della Vergine Maria, invocata come “Stella del Mattino” e guida verso il Figlio. Il gesto dei fedeli che tengono in mano una candela accesa rappresenta non solo un supporto luminoso nella chiesa, ma anche la simbolica vittoria della luce sull’oscurità.

In questo Anno Giubilare, la celebrazione assume un significato ancora più profondo, legato alla virtù della Speranza, incoraggiando ciascuno a custodire una piccola luce anche nei momenti di oscurità.

La comunità è invitata a partecipare a questo momento di preghiera, meditazione e tradizione, entrando autenticamente nello spirito dell’Avvento.

Appuntamento: sabato 20 dicembre 2025, ore 06.15, Parrocchia del SS. Redentore, Bari.