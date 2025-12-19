Noicattaro, ultimo weekend di Noelcattaro: Villaggio di Babbo Natale, gospel e spettacoli per tutta la famiglia

NOICATTARO – Il Natale entra nel vivo a Noicattaro con il secondo e ultimo weekend di Noelcattaro, la manifestazione natalizia che porta musica, spettacoli e divertimento per grandi e piccini in piazza. Sabato 20 e domenica 21 dicembre il centro del paese sarà animato da una serie di appuntamenti gratuiti, realizzati con il patrocinio del Comune di Noicattaro.

Grande attesa per l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, tra via Carmine e via Positano, che rimarrà attivo anche nella mattinata di domenica. Ideato da Wonderland Eventi in esclusiva per Noicattaro, il villaggio ricrea un angolo del Polo Nord con la casa di Babbo Natale e scenografie ricche di dettagli, per immergere i visitatori nella magia del Natale.

Non mancherà la musica: spazio al concerto-spettacolo gospel “Sing Joy” della Compagnia stabile di Kumanta Academy. Il coro gospel dell’Ensemble Kumanta invita il pubblico a vivere un momento di riflessione e gioia, tra brani della tradizione natalizia rivisitati in chiave moderna, sketch comici e atmosfere luminose che celebrano amore, speranza e condivisione.

Per tutto il weekend, i più piccoli potranno divertirsi con giostrine, spettacoli itineranti e mascotte giganti, garantendo ore di intrattenimento e momenti di festa per le famiglie.

Tutte le iniziative di Noelcattaro sono gratuite e ad accesso libero. Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento sono disponibili sui canali social ufficiali di Noelcattaro.