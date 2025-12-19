Gioia del Colle, ultimo appuntamento con “Segni&Sentieri di Giustizia”

GIOIA DEL COLLE - Volge al termine la rassegna, promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con l’associazione, dedicata alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L’iniziativa vede il coinvolgimento di enti locali e Regioni impegnati nella lotta contro mafie e corruzione.

Dopo i precedenti incontri sul contrasto al racket e all’usura, il dibattito sulle dipendenze da gioco d’azzardo e lo spettacolo teatrale “La stanza di Agnese” diretto e interpretato da Sara Bevilacqua, il percorso si chiuderà domani, sabato 20 dicembre 2025, con un evento speciale al Teatro comunale Rossini.

Alle ore 20:30 sarà proiettato il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, dedicato alla vita di Peppino Impastato, giornalista e attivista politico siciliano assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi. Prima della proiezione, alle ore 20:00 nel foyer superiore del teatro, si terrà un dibattito con Luisa Impastato, nipote del giornalista, per approfondire la storia e l’impegno civile della famiglia Impastato.

Un’occasione importante per riflettere su coraggio, legalità e responsabilità civica, attraverso arte, cinema e testimonianze dirette.

Appuntamento: sabato 20 dicembre 2025, ore 20:00-20:30, Teatro comunale Rossini, Gioia del Colle.