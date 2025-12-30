Bari si prepara al Concertone di Capodanno: accesso limitato a 5.100 spettatori

BARI - Bari accoglie il nuovo anno con il tradizionale, in programma domani sera in. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta a partire dalle 21.45 sue sulle frequenze di

L’accesso al concerto sarà libero, gratuito e senza prenotazione, ma limitato a 5.100 persone. Dei posti disponibili, 4.000 saranno in piedi mentre è stata allestita una gradinata scenografica con 1.100 posti. L’ingresso sarà garantito fino a esaurimento posti; chi non riuscirà ad accedere potrà seguire l’evento dai maxischermi presenti in piazza.

Sul palco si alterneranno grandi artisti della musica italiana e internazionale, tra cui Gigi D’Alessio, Iva Zanicchi, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, The Kolors, Sarah Toscano e Baby K. La conduzione sarà affidata a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che accompagneranno il pubblico nel countdown verso il 2026.

Il Concertone di Bari conferma così il suo ruolo di appuntamento imperdibile per festeggiare il Capodanno in musica, garantendo sicurezza e accessibilità per tutti i partecipanti.