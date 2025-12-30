Il Comune di Ostuni si aggiudica il finanziamento regionale per migliorare l’accessibilità della spiaggia dei Camerini in località Villanova



Il Comune di Ostuni è tra i Comuni beneficiari dei contributi regionali 2025 previsti dalla Legge Regionale n. 48/2018 per il miglioramento dell'accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità.





Con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 696 del 12 dicembre 2025 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso 2025: Ostuni è risultata ammessa a finanziamento con un contributo di 20.000 euro, rientrando tra i primi Comuni selezionati in Puglia.





Il finanziamento consentirà la realizzazione del progetto comunale "Interventi volti alla fruibilità della spiaggia dei Camerini da parte delle persone con disabilità", elaborato dal Servizio Ambiente del Comune di Ostuni.





L’intervento prevede una serie di azioni strutturate e coordinate: miglioramento dei percorsi di accesso e dei camminamenti; installazione di passerelle, gazebo e spazi dedicati; potenziamento dei servizi igienici accessibili; fornitura di sedie da mare per la mobilità sulla sabbia e in acqua; nuova segnaletica informativa, mappe e totem; rafforzamento dei parcheggi dedicati e dell’organizzazione dei servizi.





Il progetto punta a rendere la spiaggia dei Camerini una spiaggia inclusiva, capace di garantire fruibilità, sicurezza e autonomia alle persone con disabilità, valorizzando al tempo stesso uno dei tratti più suggestivi della costa ostunese e rafforzando l’offerta turistica della città.





L’avvio della fase esecutiva è programmato nei prossimi mesi con una durata complessiva stimata di circa 8 mesi, comprensiva di progettazione, installazione delle infrastrutture e avvio dei servizi.