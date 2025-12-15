Bari, tavolo LGBTQI del Comune: allo Splendor la proiezione gratuita del film "Unicorni"

BARI - Si terrà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Splendor (via Buccari 24), la proiezione del film “Unicorni” di Michela Andreozzi. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della progettazione delle associazioni appartenenti al Tavolo Tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari, è finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell’autodeterminazione della persona, del contrasto degli stereotipi di genere e della violenza omolesbobitransfobica.

La proiezione sarà preceduta da un momento di introduzione e confronto con le realtà che fanno parte del tavolo tecnico, per condividere spunti di riflessione a partire dal film.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione su Tickettailor a questo link: Select tickets – Cinema contro discriminazioni e stereotipi di genere – Cinema Splendor Bari (Via Buccari 24)

La visione sarà accompagnata dal servizio di interpretariato LIS.