Bari, torna “Babbo Natale in Moto” – edizione 2025: solidarietà e festa per i più piccoli

BARI – Domenica 21 dicembre, dalle ore 8 alle 13, torna l’undicesima edizione di, il tradizionale moto-incontro natalizio organizzato dall’associazione, con il supporto dellae numerosi partner istituzionali e associazioni locali.

L’iniziativa, a carattere solidale, prevede la raccolta di fondi destinati all’acquisto di attrezzature mediche per l’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici, oltre a beni alimentari, giocattoli e materiale didattico da donare a istituti benefici, mense sociali e strutture di accoglienza del territorio comunale.

Il percorso della sfilata

La parata, aperta a tutte le motociclette – comprese moto d’epoca, vespe, quad, treruote e scooter – partirà dal Parco Don Tonino Bello in viale Gandhi e si concluderà in piazza San Nicola, lungo un percorso di circa 30 km con soste nei quartieri periferici.

Alle 10 è prevista la partenza verso il quartiere Japigia e il centro di Bari, proseguendo sul lungomare fino al quartiere San Girolamo, dove i Babbo Natale distribuiranno dolci e piccoli regali ai bambini. Altri momenti di incontro sono previsti alle 10.30 presso la parrocchia San Nicola nel quartiere Catino. La parata rientrerà in città seguendo la SS16 bis, viale Europa, ponte Adriatico, lungomare Vittorio Veneto e lungomare Imperatore Augusto, fino a piazza San Nicola, dove i partecipanti riceveranno la benedizione dei caschi da parte del priore padre Giovanni Distante. La mattinata si concluderà alle 13 con i saluti finali e la premiazione della “miglior moto allestita”.

Solidarietà e impegno sociale

“L’obiettivo principale è portare gioia e sorrisi in tutta la città, in particolare nei quartieri periferici – ha dichiarato Lino Leone, presidente dell’associazione Vita in Moto – Bari è già ricca di eventi natalizi, ma noi scegliamo di raggiungere chi ha più bisogno, portando un messaggio di festa e vicinanza ai bambini in contesti difficili. Chi è più fortunato ha il dovere morale di aiutare chi è in difficoltà”.

La raccolta solidale promossa dall’evento proseguirà fino al 6 gennaio 2026, in occasione della Festa della Befana, per ampliare ulteriormente le iniziative benefiche rivolte ai più piccoli.

Informazioni: Parco Don Tonino Bello, viale Gandhi – Bari, raduno ore 8. Infoline: 3510424370.