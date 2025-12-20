Ceglie Messapica, Natale in musica con il Gospel Show di Pastor Ron

CEGLIE MESSAPICA – Lunedì 22 dicembre, alle ore 20, ladi Ceglie Messapica ospiterà ladell’, con ingresso gratuito, promossa dacon il sostegno e il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Ceglie Messapica.

Protagonista della serata sarà Ronald Ixaac Hubbard, meglio noto come Pastor Ron, artista americano di fama internazionale, carismatico interprete della musica gospel. Sul palco, Pastor Ron sarà accompagnato da un ensemble di sei artisti eccezionali: James Edward Penn Jr, Lacretia Tierra Bolden, Latoya Tinese Thomas e Myisha Raeshayle Godfrey alle voci, e Willie Charles Mc Millon III e Derek Lamont Wideman alla sezione strumentale.

Il concerto offrirà un viaggio completo nel gospel, dal repertorio tradizionale alle più moderne espressioni contemporanee, con una sezione dedicata al Natale e brani originali composti da Pastor Ron stesso. L’esperienza musicale mira a trasportare il pubblico nell’autentica atmosfera natalizia americana, tra energia, emozione e spiritualità.

Il gospel, termine che significa “Vangelo”, è musica che unisce canto, battito di mani, danza e corpo in un racconto collettivo della storia e della fede di un popolo, trasformando la preghiera in esperienza condivisa. I concerti di Pastor Ron sono celebrazioni di gioia, speranza e fratellanza, capaci di coinvolgere profondamente gli spettatori in un’esperienza unica: la vera “gospel experience”.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il Natale all’insegna della musica, dell’emozione e della condivisione, tra momenti intensi e coinvolgenti e altri più leggeri e divertenti.

Informazioni: 080.4301150.