Foggia, condannati quattro giovani per violenza sessuale di gruppo su due uomini con disagi psichici

MANFREDONIA – Quattro ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tutti originari di, sono stati condannati pernei confronti di due uomini con disagi psichici, un 20enne e un 50enne, a pene comprese tra. Gli imputati hanno scelto il

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il primo episodio risale alla sera del 4 ottobre 2024, a Manfredonia, ai danni del ventenne di San Giovanni Rotondo. Successivamente, le indagini hanno portato all’identificazione dei quattro presunti responsabili, accusati anche di aver abusato di un uomo di 50 anni residente a Monte Sant’Angelo.

A sostegno dell’accusa vi è un video delle violenze, che gli imputati avrebbero condiviso tramite chat di messaggistica istantanea. Dal materiale emergerebbe che i quattro, utilizzando violenza, minacce e approfittando della condizione di inferiorità psichica delle vittime, le avrebbero costrette o comunque indotte a subire atti sessuali.

In seguito agli accertamenti, il GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura, aveva emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima il 31 ottobre 2024, a carico di due imputati di 20 e 21 anni, e la seconda il 10 dicembre 2024, per gli altri due, rispettivamente di 21 e 25 anni.

Le condanne rappresentano l’epilogo di un’indagine che ha visto la collaborazione tra le vittime e le forze dell’ordine, consentendo di portare alla luce un caso di abusi gravi ai danni di soggetti vulnerabili.