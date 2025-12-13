David Gulley & The Cleveland Chorale: il gospel dall’Ohio illumina la Cattedrale di Molfetta

MOLFETTA – La magia del Natale si fonde con la potenza del gospel americano grazie a, in concerto venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 nella Cattedrale di Molfetta. L’evento, parte della stagionedella Fondazione Musicale Valente, diretta da Pietro Laera, promette di regalare un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, celebrando le radici della tradizione afroamericana.

David Gulley, fondatore e direttore del Cleveland Chorale, è un artista di fama internazionale che ha avuto l’onore di esibirsi per tre presidenti americani: Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Il coro, composto da soprani Tina Farmer e Mariae Broome, tenori Christian Key e Tammy Burge, baritono Brooke Person e tastierista Javert Haynes, vanta una carriera ricca di collaborazioni prestigiose, tra cui quelle con la Cleveland Orchestra, e partecipazioni a eventi di rilievo internazionale come le cerimonie della Rock and Roll Hall of Fame e i match NBA.

Il repertorio del concerto unisce i canti tradizionali afroamericani alle melodie natalizie più celebri, offrendo un viaggio musicale che attraversa generazioni, spiritualità e folklore. Ogni esibizione del coro si distingue per energia, passione e capacità di emozionare il pubblico, trasformando la Cattedrale di Molfetta in un luogo vibrante e suggestivo.

La stagione Waves ’25 conferma così l’impegno della Fondazione Valente nel promuovere eventi di alta qualità, valorizzando contesti storici e culturali di grande fascino e arricchendo l’offerta culturale del territorio pugliese.

Info e biglietti: 349.7873941 – disponibili anche su diyticket.it.