Bari, via Argiro si rinnova: avviata la piantumazione delle nuove alberature

BARI – Sono iniziati questa mattina i lavori di piantumazione delle nuove alberature in via Argiro, nel cuore del Murattiano. Gli interventi hanno preso il via dal primo isolato, dove sono stati messi a dimora i primi otto esemplari. In totale il progetto prevede la realizzazione di due file di alberi lungo l’intera strada, condestinate a trasformare l’aspetto della via.

Le nuove essenze arboree – Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii – sono state scelte per la loro appartenenza alla flora mediterranea, caratterizzata da bassi fabbisogni idrici e ridotte necessità manutentive. Le piantumazioni riguardano i camminamenti laterali, con particolare attenzione alla compatibilità con traffico, sottoservizi e visibilità stradale.

Per garantire la corretta crescita delle piante, è previsto anche un impianto di irrigazione interrato a goccia, che assicurerà un apporto idrico costante durante la fase di attecchimento.

«Gli alberi piantumati sono Prunus e Lagerstroemia rosa e bianche – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi –. Li vedete alti quasi tre metri, con le chiome potate perché si trovano in fase di riposo vegetativo. Nei prossimi mesi affronteranno il risveglio, la germogliazione e l’attecchimento. Si posizionano in questo stato perché sono alberi a pronto effetto ma giovani, che devono completare la crescita. A primavera, foglie e fiori cambieranno il volto di via Argiro».

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni fino al completamento dell’intervento su tutti gli isolati, contribuendo a creare un corridoio verde continuo nel pieno centro cittadino.