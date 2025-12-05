Gravina in Puglia, al via “Echoes of the Sea”: la mostra fotografica dei giovani artisti del Mediterraneo

GRAVINA IN PUGLIA – Si terrà l’8 dicembre, alle 18, l’inaugurazione di, la mostra fotografica nata nell’ambito di, la residenza artistica organizzata dall’associazione Link A.P.S. di Altamura in collaborazione con ildi Gravina in Puglia. Il progetto è finanziato dalla, da, e realizzato insieme ai Poli Biblio-Museali e alla Fondazione Pino Pascali.

La residenza, parte del programma regionale “Residenze artistiche di arte contemporanea 2025 in Puglia”, sostiene la crescita dei giovani talenti dell’arte contemporanea, invitandoli a lavorare su nuove visioni e narrazioni radicate nel territorio.

Il Mediterraneo come filo conduttore

Tema centrale del progetto è il Mediterraneo, inteso come spazio di convivenza, dialogo e incontro tra popoli, religioni e tradizioni. Un mare che unisce e che diventa fonte d’ispirazione per un percorso creativo condiviso.

Dal 26 novembre, artisti provenienti da Italia, Francia, Tunisia ed Egitto hanno sviluppato insieme un itinerario di confronto e produzione che ha dato vita alla mostra “Echoes of the Sea”, un racconto visivo che abbraccia i valori comuni alle comunità mediterranee: la spiritualità, l’amore, il rapporto con il mare e con la terra.

Il documentario

Ad arricchire l’esposizione ci sarà anche il documentario “Echoes of the Sea”, che racconta dall’interno l’esperienza della residenza e la visione degli artisti, restituendo emozioni, luoghi e sguardi che hanno dato forma alle opere esposte.

Un’eredità culturale che resta sul territorio

La mostra sarà visitabile al Nodo Galattica Punto GG (via Rodi 166, Gravina in Puglia) fino al 21 dicembre 2025, per poi spostarsi in altri spazi culturali, Luoghi Comuni e nodi della rete Galattica pugliese. L’obiettivo è quello di costruire relazioni durature tra artisti, comunità e territori, lasciando una traccia culturale che vada oltre la durata della residenza.

Programma dell’inaugurazione – 8 dicembre

Ore 18.00: apertura della mostra Echoes of the Sea

A seguire: proiezione del documentario

Chiusura: aperitivo e dj set





L’ingresso è libero e la comunità è invitata a partecipare, incontrare gli artisti e interagire con le opere.