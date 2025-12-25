Bari, Vigilia di Natale tra festa e disagi nel quartiere Umbertino

BARI – La Vigilia di Natale nel quartiere Umbertino di Bari si è trasformata anche quest’anno in una lunga giornata di festa a cielo aperto, tra aperitivi, musica e “uascezze”, ma non senza problemi. Fin dal primo pomeriggio, le strade della zona sono state prese d’assalto da migliaia di persone, complicando la vita quotidiana dei residenti.

Sulla pagina Facebook del comitato di quartiere, molti cittadini hanno espresso irritazione per il caos, denunciando rumori e affollamenti e sollevando preoccupazioni per la sicurezza. La convivenza tra movida natalizia e vita di quartiere sembra sempre più difficile da gestire.

La situazione più critica si è registrata in via XXIV Maggio, dove l’eccessiva presenza di persone ha reso necessario l’intervento del 118, che ha temporaneamente bloccato la strada per consentire le operazioni di soccorso. Segnalazioni di disturbo sono arrivate anche da via Abbrescia, dove alcuni hanno posizionato una cassa acustica sul tetto di un’auto, diffondendo musica in violazione dell’ordinanza comunale che vietava suoni esterni ai locali durante la Vigilia di Natale.

L’episodio evidenzia la difficile gestione della movida natalizia nel quartiere storico, tra tradizione festiva e rispetto della convivenza urbana.