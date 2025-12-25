Don Cosimo Schena condivide una toccante lettera di Natale a Gesù sui social

BRINDISI – Una lettera che parla al cuore dei fedeli, scritta senza filtri e pubblicata sui suoi social da Don Cosimo Schena, ha commosso la comunità locale nel giorno di Natale. Nella sua missiva, il sacerdote invita a riflettere sul significato più autentico della Natività, lontano dalle luci e dai rituali esterni, e a incontrare Gesù nelle proprie fragilità e nella quotidianità.

«Questa notte non cerchiamo parole perfette. Cerchiamo Te», scrive Don Cosimo, ricordando che il Bambino Gesù nasce nel fragile, nel poco, nel dimenticato, per avvicinare tutti senza timore. La lettera percorre le vite dei fedeli così come sono: dalle famiglie felici a quelle spezzate, dai sorrisi autentici a quelli dettati dalla necessità di non preoccupare gli altri.

Il sacerdote invita a portare davanti a Gesù tutte le ansie, le ferite, le distanze familiari e le persone care che mancano. «Perché se Tu sei nato nella notte, allora nessuna notte è più totalmente buia», scrive Schena, sottolineando l’invito a far nascere Gesù anche dentro di noi, nelle case, nei pensieri, nei gesti quotidiani.

Un passaggio centrale della lettera riguarda l’importanza della comunità e della presenza: «C’è chi sorride ma dentro sta crollando, c’è chi ha fede ma trema, c’è chi non sa più pregare ma è venuto lo stesso. Ed è questa la preghiera più bella: esserci». Don Cosimo rivolge poi la sua attenzione ai bambini, ai giovani, agli anziani, ai malati, a chi è lontano dalla fede e a chi soffre, affidandoli a Gesù.

La lettera si conclude con un invito a vivere un Natale che duri oltre le luci e i doni, imparando da Gesù a creare una “mangiatoia” dove chi entra trova ascolto, calore e dignità. «Nasci in noi quando chiediamo scusa prima di avere ragione, quando perdoniamo tremando, quando abbracciamo invece di giudicare», scrive il sacerdote, ricordando che solo così il Natale accade davvero.

La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento, con i fedeli che hanno condiviso il messaggio di speranza e di umanità che la lettera porta con sé.