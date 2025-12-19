Bisceglie, tragedia evitata sui binari: carabinieri salvano giovane pochi istanti prima del passaggio del treno

BISCEGLIE – Un intervento provvidenziale ha evitato una tragedia nel pomeriggio di qualche giorno fa, quando un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani ha salvato un giovane con intenti suicidi sui binari ferroviari nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi.

Allertati dalla Centrale Operativa, i Carabinieri hanno individuato il ragazzo a circa 200 metri di distanza, camminare lungo la tratta ferroviaria. Nonostante le difficoltà legate alla natura impervia del luogo, i militari si sono avvicinati e hanno cercato un primo approccio per dissuaderlo dai suoi intenti.

Nel momento più delicato, un Appuntato ha instaurato con il giovane un dialogo empatico e paterno, creando un contatto emotivo per riportarlo alla calma. La situazione è precipitata all’arrivo di un treno ad alta velocità: il giovane si è posizionato al centro dei binari, deciso a compiere l’estremo gesto. Con grande prontezza, l’Appuntato ha continuato a parlare, urlando per farsi sentire sopra il rumore del convoglio, riuscendo a convincere il ragazzo a spostarsi proprio un istante prima del passaggio del treno, che ha sfrecciato a pochi centimetri da loro.

Una volta passato il convoglio, i Carabinieri hanno proseguito il dialogo fino a quando il giovane si è trovato in una posizione più sicura vicino al muretto di delimitazione. Colti i tempi giusti, i militari lo hanno afferrato e trascinato in salvo, scongiurando definitivamente il pericolo. All’intervento hanno collaborato anche la Polizia Locale di Bisceglie e i sanitari del 118.

L’azione tempestiva e coraggiosa dei Carabinieri ha evitato una tragedia e sottolinea l’importanza del pronto intervento e della capacità di gestione di situazioni di grave emergenza emotiva.