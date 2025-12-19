Trinitapoli: il Festival della Legalità tra polemiche e divisioni









Il Comune di Trinitapoli, l’Istituto di Istruzione Scolastica Don Milani – Garibaldi – Leone di Trinitapoli, l’Istituto Dell’Aquila – Staffa di Trinitapoli, in collaborazione con l’Associazione Officina delle Idee, intendono intervenire con la presente nota congiunta in merito a quanto avvenuto a seguito dell’ultima edizione del Festival della Legalità, svoltasi lo scorso 4 dicembre.

Nel corso della mattinata, il Festival ha visto la partecipazione di un noto esponente della scena musicale trap, che ha dialogato con gli studenti presenti, trasmettendo messaggi positivi incentrati sul rispetto delle regole, sul valore della legalità e sull’importanza di comportamenti responsabili e consapevoli.

Tuttavia, successivamente all’evento e al di fuori del contesto istituzionale della manifestazione, è stato diffuso attraverso canali social un contenuto video con messaggi e riferimenti non coerenti e non conformi ai valori e ai principi espressi durante l’incontro con i giovani.

Alla luce di quanto accaduto, il Comune di Trinitapoli [ n.d.r. che già nell’immediatezza con una diretta Facebook del Sindaco stigmatizzava l’episodio], le Istituzioni scolastiche coinvolte e l’Associazione Officina delle Idee prendono con fermezza e in modo inequivocabile le distanze da tali contenuti, ribadendo che lo scopo del Festival della Legalità è esclusivamente quello di educare, sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità civile e della convivenza democratica.

Ogni messaggio che possa, anche indirettamente, veicolare modelli comportamentali negativi o in contrasto con tali finalità non rispecchia né rappresenta il pensiero, i valori e l’azione educativa delle istituzioni promotrici dell’iniziativa.

Resta ferma la volontà condivisa di continuare a investire in percorsi educativi e culturali rivolti alle giovani generazioni, nella convinzione che la legalità, il rispetto e la coerenza dei messaggi siano elementi imprescindibili per la crescita civile della comunità.



