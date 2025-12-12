Bitonto celebra santa Lucia: tradizione e musica per il Magico Natale 2025

BITONTO – Il Magico Natale – Bitonto 2025 prosegue con uno degli appuntamenti più attesi di dicembre. Sabato 13 dicembre la città rinnova infatti i riti legati a Santa Lucia, una ricorrenza che da decenni rappresenta un momento di identità e condivisione per l’intera comunità: la XXIX edizione del Falò di Santa LuciaSi comincia in mattinata, dalle 9 alle 13 a Palazzo di Città, con animazione per bambini e cori gospel a cura dell’associazione “Una finestra sul blu – Aps”. Nel pomeriggio, sempre a Bitonto, in piazza Cavour, a partire dalle 17.30 ci sarà l’accensione simbolica del fuoco, che darà il via a una serata che intreccia tradizione popolare, musica e sapori tipici del periodo natalizio.A partire dalle 21.45, a rallegrare l’atmosfera, con le sue musiche e danze popolari e tradizionali, il gruppo folkloristico “Re Pambanelle”. A seguire, l’esibizione di Consuelo Alfieri, artista salentina che porterà a Bitonto il suo ultimo progetto musicale “Siroco”, che celebra la ricca tradizione della musica popolare salentina, mescolando antiche melodie e ritmi coinvolgenti con sonorità contemporanee.Nel corso della serata, spazio anche alla gastronomia: sarà possibile gustare pettole preparate secondo tradizione. Attenzione anche alla solidarietà: si potrà infatti sostenere l’attività di ricerca contro le malattie rare svolta dalla Fondazione Telethon attraverso l’acquisto dei “Cuori di Cioccolato”.La celebrazione di Santa Lucia animerà anche Mariotto. Il giardino della Parrocchia di Maria SS. Addolorata si trasformerà, dalle 17.30, in uno spazio di comunità e tradizione. Dopo il rito della benedizione del fuoco, la serata proseguirà con degustazioni di prodotti tipici locali e con i canti natalizi a cura dell’Accademia Musicale Futura, accompagnati da animazione musicale per tutta la durata dell’evento. Un appuntamento che, come ogni anno, rinnova uno dei riti più suggestivi del territorio e che unisce generazioni, storie e sensibilità diverse attorno al calore del fuoco e della condivisione.Il programma del Magico Natale – Bitonto 2025 proseguirà domenica 14 dicembre con lo “Shopping & Street Art Day – EVOO Edition”, in programma dalle ore 17 in via Repubblica, via Verdi e piazza XX Settembre: una giornata dedicata al commercio di prossimità, all’arte urbana e alla valorizzazione delle eccellenze locali.