Taranto Opera Festival 2025-26: al via la stagione invernale con Madama Butterfly

TARANTO – La stagione invernale 2025-26 del Taranto Opera Festival prende il via sabato 13 dicembre al Teatro Fusco con uno dei capolavori di Giacomo Puccini, Madama Butterfly. La regia è affidata a Giulia Diomede, la direzione musicale a Ferdinando Redavid e l’esecuzione all’Orchestra del Taranto Opera Festival.

Considerata una delle opere più intense e drammatiche del repertorio pucciniano, Madama Butterfly racconta la storia di Cio-Cio-San, giovane geisha che ripone la propria fiducia nell’amore eterno di un ufficiale americano, solo per affrontare l’attesa, la delusione e il dolore di un amore tradito.

Il direttore artistico del festival è Paolo Cuccaro, il direttore generale Pierpaolo De Padova e il casting director Ugo Tarquini. Le recite si terranno sabato 13 dicembre (ingresso ore 20, sipario ore 21), domenica 14 dicembre (ingresso ore 15, sipario ore 16) e lunedì 15 dicembre (ingresso ore 20, sipario ore 21), con una matinée dedicata alle scuole alle ore 9.

Il libretto dell’opera, scritto da Giuseppe Giacosa e Luigi Illica a partire dal 1901, trae ispirazione dal dramma teatrale Madame Butterfly di David Belasco, a sua volta basato sul racconto di John Luther Long, con suggestioni dal romanzo Madame Chrysanthème di Pierre Loti.

Il cast vede alternarsi nelle tre recite Marija Jelic e Valentina De Pasquale nel ruolo di Cio-Cio-San, Oronzo D’Urso e Zi-Zao Ghuo in quello di Pinkerton, con Pedro Carrillo nei panni di Sharpless. Completano il cast Alessandro Arena, Giacomo Leone, Marcella Diviggiano, Gianni Nasti e Guo Yongcheng, supportati dal Coro Tarenti Cantores diretto da Tiziana Spagnoletta. Scenografia e costumi sono curati rispettivamente da Silvia Giancane, Damiano Pastoressa e Meghy Costumes d’époque, con trucco a cura di Melissa D’Andria.

Il festival proseguirà con altre tre produzioni: L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini (27-29 gennaio 2026), Carmina Burana di Carl Orff (15 febbraio) e Norma di Vincenzo Bellini (19-21 marzo), chiudendo una stagione che unisce tradizione e sperimentazione musicale.

Gli organizzatori sottolineano che l’obiettivo è confermare l’offerta lirico-operistica a Taranto e in Puglia, riportando la grande opera all’attenzione del pubblico e della critica, con un cartellone classico ma contemporaneo, già registrando il tutto esaurito per le recite di Madama Butterfly.

Il Taranto Opera Festival è promosso dall’Associazione Domenico Savino, con il patrocinio del Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia, Ministero della Cultura, Fondo Cultura e Turismo, Taranto Capitale di Mare, BCC Banca Bari e altri sponsor.

Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale “Domenico Savino”, Via Cavour 24, Taranto – tel. +39 3757044367 – info@tarantoperafestival.it – www.tarantoperafestival.it



