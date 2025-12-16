Bitritto, inseguimento e arresto per droga: recuperati 9,5 kg di stupefacenti

BITRITTO - La sera del, un uomo di 28 anni alla guida di una BMW non si è fermato a un posto di controllo, dando origine a uncon le Forze dell’Ordine. La fuga si è conclusa quando il veicolo ha urtato una macchina parcheggiata.

Durante la corsa, il 28enne ha gettato un borsone contenente 9,5 kg di droga, poi recuperato dai Carabinieri. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.