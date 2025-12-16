Alberobello, 16enne condotta alla messa alla prova per il gesto contro il gatto Grey

BARI - Si è svolta ieri, 15 dicembre, presso il, l’udienza di verifica finale delladella ragazza di 16 anni che, nel gennaio 2024, aveva lanciato con un calcio il gatto Grey in una fontana ad Alberobello. Il gesto, immortalato in un video e pubblicato dalla giovane sui social, aveva suscitato indignazione.

La vicenda si è conclusa con la sentenza di non dover procedere per estinzione del reato, dopo l’esito positivo del percorso di messa alla prova richiesto dalla minorenne.

L’associazione LAV ha spiegato che il giudice ha approvato un percorso serio e rigoroso della durata di sette mesi, volto ad approfondire la personalità della ragazza e a sviluppare la gestione delle emozioni, in particolare l’empatia verso gli animali e il rispetto delle regole.

“Auspichiamo – ha dichiarato Annarita D’Errico, responsabile LAV degli Sportelli contro i maltrattamenti sugli animali – che la denuncia e il processo possano aver fatto prendere coscienza non solo all’autrice del gesto, ma anche a molti suoi coetanei, dell’importanza delle loro azioni e delle conseguenze che possono avere sulla vita di un essere vivente”.