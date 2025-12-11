Boato nella notte a Oria: assalto al bancomat con la tecnica della “marmotta”

ORIA - Un’esplosione violenta ha squarciato il silenzio della notte a Oria, intorno alle ore 4, quando ignoti hanno preso di mira il bancomat della banca Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie in piazza Lama. I malviventi avrebbero utilizzato la tecnica della cosiddetta “marmotta”, un ordigno artigianale inserito nella fessura dello sportello automatico e fatto detonare per aprire la cassaforte.

Prima di agire, il gruppo ha disseminato punte chiodate lungo le principali vie di accesso alla piazza, con l’obiettivo di rallentare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Al momento non è ancora chiaro se il colpo sia stato portato a termine e quale possa essere l’ammontare del bottino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’esplosione e verificare la stabilità della struttura danneggiata.

Si tratta dell’ennesimo episodio registrato nel territorio: negli ultimi mesi assalti simili sono avvenuti a Savelletri, San Pietro Vernotico, San Donaci e in altri comuni tra le province di Brindisi e Lecce. Le indagini sono in corso per individuare eventuali collegamenti tra i diversi colpi e risalire ai responsabili.