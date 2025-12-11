Castellana Grotte, torna “Notte di Stelle”: musica, parate e Babbo Natale in piazza Garibaldi

CASTELLANA GROTTE - Venerdì 12 dicembre 2025, a partire dalle ore 19.00, Piazza Garibaldi a Castellana Grotte si trasformerà in un palcoscenico di luci, colori e magia per grandi e piccini, con l’attesissimo ritorno dell’iniziativa. Dopo l’accensione del grande albero natalizio, alto tredici metri e decorato con luci scintillanti, pacchi regalo, stelle e fiocchi di neve luminosi, i bambini avranno l’occasione di imbucare personalmente le loro letterine per Babbo Natale, con il tema “Pace e Speranza”.

La serata sarà animata dalla Banda di Castellana e dagli allievi della scuola di musica ad indirizzo bandistico “Lanzillotta – Corbascio”, mentre una colorata parata di personaggi Disney e supereroi intratterrà i più piccoli. Una cassetta speciale sarà a disposizione per raccogliere tutte le letterine destinate a Babbo Natale, che estrarrà dieci vincitori: i fortunati riceveranno in premio ingressi per la Speleofamily o per lo spettacolo “Alice nelle Grotte delle Meraviglie”, offerti dalla società Grotte di Castellana srl.

L’iniziativa vuole offrire a tutta la cittadinanza un momento speciale di festa e condivisione, dando il via alle celebrazioni natalizie all’insegna della gioia e della partecipazione.



