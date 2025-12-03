Bp Lab presenta il menù invernale: un viaggio tra sapori e contaminazioni
Il Bp Lab attraverso eventi, degustazioni e incontri, laboratori e iniziative varie si attesta come punto di riferimento per l’incontro tra culture gastronomiche diverse, unendo tradizione e innovazione attraverso la creatività dei suoi chef.
|Claudio Lepore
Durante l’evento verranno presentate alcune delle nuove proposte della cucina e sarà possibile assistere dal vivo alla preparazione di alcuni piatti internazionali.
Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari
Tags: Bari Eventi Gastronomia