Bp Lab presenta il menù invernale: un viaggio tra sapori e contaminazioni

BARI - Giovedì 4 dicembre, alle 17.30, il Bp Lab di Bari, primo ristorante multietnico della città il cui concept è aprire le porte a un nuovo viaggio di sapori e cultura, presenterà il nuovo menù invernale, ideato e realizzato da Ana Estrela, chef di origine brasiliana che ha fatto della cucina un ponte tra tradizioni diverse.

Il Bp Lab attraverso eventi, degustazioni e incontri, laboratori e iniziative varie si attesta come punto di riferimento per l’incontro tra culture gastronomiche diverse, unendo tradizione e innovazione attraverso la creatività dei suoi chef.

Il nuovo menù invernale rappresenta un viaggio tra sapori e contaminazioni, pensato per valorizzare la ricchezza delle cucine del mondo e offrire un’esperienza unica al pubblico barese. In occasione della presentazione dedicata alla stampa ci saranno Claudio Lepore, founder di Bar Project Academy e la stessa Ana Estrela.

Durante l’evento verranno presentate alcune delle nuove proposte della cucina e sarà possibile assistere dal vivo alla preparazione di alcuni piatti internazionali.

Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari
