Brindisi, 12enne investito: ricoverato in Rianimazione, automobilista denunciato

BRINDISI – Un ragazzo di 12 anni è stato investito ieri sera, pochi minuti prima delle 23, a Brindisi ed è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Perrino”.

L’investimento è avvenuto mentre il giovane attraversava un tratto di complanare vicino alla strada statale che collega Brindisi a Lecce, in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo ha riportato un politrauma, ma le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita.

Il conducente dell’auto, una Fiat 500 L, è un 28enne che inizialmente si era dato alla fuga, ma che nella notte si è costituito. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. La polizia stradale, che conduce le indagini, ha sequestrato il mezzo e ritirato la patente all’automobilista.

Le autorità continuano ad approfondire la dinamica dell’incidente, mentre il giovane resta sotto stretto controllo medico in ospedale.