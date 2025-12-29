



Giusy Ferreri torna con ''Musica classica'', il nuovo singolo tra romanticismo e disincanto, che racconta un legame che resiste. Il pezzo gioca sul contrasto tra energia e malinconia con immagini quotidiane trasformate in emozioni universali.

Un brano che mette in risalto i sentimenti che resistono nel tempo, in cui la musica diventa un rifugio emotivo contro il dolore. Una canzone che scorre veloce ma resta addosso.

Una svolta artistica per Giusy Ferreri, dopo un periodo tra sperimentazioni e il ritorno alle origini, con il rock. Il debutto nel 2008, X Factor e l'inizio di una carriera costellata di successi e record, collezionando numerose hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino.

La sua voce l’ha resa capace di attraversare generi diversi, dal pop al rock, fino alla world music. Tra i brani più iconici: “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso” e “Volevo te”. Nel 2022 pubblica l’album Cortometraggi e partecipa al Festival di Sanremo con “Miele”. Nel 2023 firma e interpreta “Il meglio di te”, brano originale per l’omonimo film di Fabrizio Maria Cortese.