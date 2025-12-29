Mola di Bari, incendio in un appartamento: paura ma nessun ferito grave

MOLA DI BARI – Attimi di tensione questa mattina a Mola di Bari a causa di un incendio divampato in un appartamento di via Toti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme. La strada è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Alcune persone presenti nell’edificio sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incendio.