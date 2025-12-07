Brindisi, 41enne aggredita dalla madre con un seghetto: anziana ricoverata in psichiatria

BRINDISI - Momenti di grande paura in un comune del Brindisino, dove una donna di 41 anni è stata aggredita e minacciata di morte dalla madre, 71enne, affetta da problemi psichici. L’anziana, in preda a una crisi, si sarebbe scagliata contro la figlia impugnando un seghetto, costringendola a chiedere immediatamente l’intervento dei carabinieri e degli operatori del 118.

Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno provveduto a trasferire la donna anziana nel reparto di psichiatria, dove si trova ora ricoverata e sotto stretta osservazione.

La 41enne, rientrata in Puglia dopo la morte del marito per assistere la madre, si trova ad affrontare una situazione sempre più complessa e difficile da gestire da sola. Per questo ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo supporto e strumenti adeguati per garantire cure appropriate all’anziana e per permettere a entrambe di affrontare in sicurezza il percorso di assistenza.