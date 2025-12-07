Serie C, il Foggia acciuffa il 2-2 a Siracusa al 96’: Garofalo decisivo con una doppietta
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia strappa un punto prezioso a Siracusa, pareggiando 2-2 nella 17ª giornata del girone C di Serie C grazie a una rete in extremis di Garofalo. Un match intenso e ricco di episodi, con due espulsioni per i padroni di casa e continui capovolgimenti di fronte.
La partita si sblocca al 10’: il Siracusa passa in vantaggio con Contini, bravo a coordinarsi e battere Nobile con un destro al volo su cross di Parigini. La risposta del Foggia arriva al 17’, quando Garofalo realizza il rigore concesso per un fallo di Bonacchi su Fossati. Lo stesso Bonacchi viene espulso nell’occasione, lasciando i siciliani in dieci.
Nonostante l’inferiorità numerica, il Siracusa torna avanti al 30’: Ba sfrutta un passaggio di Di Paolo e trova il 2-1 con una girata mancina. Poco dopo arriva un’altra espulsione, questa volta ai danni del tecnico Turati per proteste.
Nella ripresa non mancano le occasioni da entrambe le parti: al 14’ Winkelmann sfiora il pari per i rossoneri, mentre al 18’ Zanini mette i brividi ai pugliesi. Al 39’ Frosali non inquadra la porta da buona posizione, e al 43’ D’Amico spreca una chance importante per il Foggia.
Il finale è rossonero: al 96’ Garofalo firma la sua doppietta con una precisa punizione che vale il 2-2 definitivo.
In classifica il Foggia resta terzultimo con 15 punti, alla pari con Giugliano e Latina. Nel prossimo turno, la 18ª giornata, i rossoneri affronteranno il Monopoli lunedì 15 dicembre alle 20.30 allo stadio “Zaccheria”.