Brindisi, ennesimo assalto a un bancomat: indagini in corso

BRINDISI – Nuovo colpo ai danni di un bancomat nel Brindisino. Questa notte, intorno alle, la filialea Brindisi è stata presa di mira da ignoti. I malviventi hanno tentato di manomettere entrambe le casse automatiche. Al momento non è chiaro se il furto sia riuscito né quale sia l’entità del bottino.

Subito dopo l’assalto, un’auto rubata è stata incendiata in un canale in contrada Piccoli, nei pressi della zona industriale, verosimilmente utilizzata dai banditi per la fuga. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia di Stato.

Le indagini sono affidate alla Questura di Brindisi, con l’ipotesi che ad agire sia stata la cosiddetta “banda della marmotta”, già protagonista di un analogo assalto l’11 dicembre scorso a Oria, in piazza Lama.