Apricena, arrestato 31enne per la sparatoria del 2 novembre

APRICENA – I carabinieri di Apricena hanno arrestato un, accusato di aver ferito un giovane operaio a colpi di arma da fuoco la sera delscorso.

L’allarme era scattato dopo che alcuni passanti avevano segnalato colpi d’arma da fuoco tra via Armando Diaz e piazza San Francesco d’Assisi. La vittima, un 23enne di Apricena, riportò ferite agli arti inferiori.

Sul luogo dell’accaduto furono rinvenuti sei bossoli esplosi, una cartuccia e una pistola calibro 7,65. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno consentito di individuare e arrestare il presunto autore del gesto.