Fiera del Levante, Tajani annuncia un Forum internazionale sull’export: la soddisfazione del presidente Frulli

BARI – «L’annuncio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, sull’organizzazione di unnell’ambito della prossima Campionaria dellaci fa molto piacere, ci rende orgogliosi e ci trova già pronti ad ospitarlo». Lo ha dichiarato il presidente di

Secondo Frulli, l’iniziativa del Governo «interpreta alla perfezione il ruolo strategico della Fiera del Levante nello sviluppo delle relazioni commerciali internazionali e ne valorizza l’importanza».

«È un segnale che ci incoraggia a continuare sulla strada intrapresa – ha aggiunto Frulli – una strada che ha già portato a risultati significativi. La Fiera del Levante è da sempre luogo in cui culture e commerci si confrontano, creando un mercato reale che mette Bari e il Mezzogiorno al centro di relazioni internazionali solide e durature».

Il presidente ha ricordato la capacità organizzativa della Fiera, citando tra gli esempi l’ospitazione del centro media del G7 e il riconoscimento ottenuto a Washington. Frulli ha inoltre sottolineato come la Fiera continui a essere sede di numerosi congressi nazionali e che nel 2026 ospiterà la grande manifestazione per gli 80 anni dell’Unicef.

«La scelta di Bari per il Forum sull’esportazione – ha concluso Frulli – rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare la nostra propensione a guardare al mondo e ai suoi commerci con professionalità ed efficienza gestionale. Ringraziamo il Governo e ci mettiamo a disposizione per ospitare l’incontro».