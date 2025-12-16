Brindisi, sequestrati oltre 2.200 profumi irregolari nel porto

BRINDISI - I militari dellae i funzionari dell’hanno sequestrato un carico di oltrenel porto cittadino.

Il controllo è scattato dopo aver riscontrato anomalie nella documentazione di un autoarticolato sbarcato da un traghetto. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti erogatori e taniche di profumi, alcuni senza etichettatura e altri contenenti “Lilial”, sostanza vietata dalla normativa europea per la sua potenziale tossicità e proprietà cancerogene.

I prodotti sono stati ritenuti pericolosi e idonei a trarre in inganno i consumatori e sono stati quindi sequestrati dalle autorità competenti, a tutela della salute pubblica e della sicurezza commerciale.