Brindisi, sequestrati oltre 2.200 profumi irregolari nel porto
BRINDISI - I militari della Guardia di Finanza di Brindisi e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato un carico di oltre 2.200 profumi irregolari nel porto cittadino.
Il controllo è scattato dopo aver riscontrato anomalie nella documentazione di un autoarticolato sbarcato da un traghetto. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti erogatori e taniche di profumi, alcuni senza etichettatura e altri contenenti “Lilial”, sostanza vietata dalla normativa europea per la sua potenziale tossicità e proprietà cancerogene.
I prodotti sono stati ritenuti pericolosi e idonei a trarre in inganno i consumatori e sono stati quindi sequestrati dalle autorità competenti, a tutela della salute pubblica e della sicurezza commerciale.