Gioia del Colle, si chiude la rassegna “Segni&Sentieri di Giustizia” con il film “I cento passi”

GIOIA DEL COLLE - Volge al termine la rassegna, promossa dalin collaborazione con l’associazione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Il percorso, che ha coinvolto la comunità attraverso incontri di approfondimento e momenti di riflessione culturale, ha già affrontato temi centrali come la prevenzione e il contrasto del racket e dell’usura, il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo e la memoria civile, attraverso lo spettacolo teatrale “La stanza di Agnese”, diretto e interpretato da Sara Bevilacqua.

L’ultimo appuntamento è in programma sabato 20 dicembre al Teatro comunale Rossini. Alle ore 20:30 sarà proiettato il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, opera simbolo del cinema civile italiano, che racconta la storia di Peppino Impastato, giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi per il suo impegno contro Cosa Nostra.

La proiezione sarà preceduta, alle ore 20:00, da un dibattito nel foyer superiore del teatro con Luisa Impastato, nipote di Peppino, che porterà la propria testimonianza e offrirà uno sguardo diretto sull’eredità morale e civile lasciata dal giovane militante siciliano.

Con questo appuntamento conclusivo, Segni&Sentieri di Giustizia si conferma come un’iniziativa capace di unire informazione, cultura e memoria, rafforzando il ruolo del teatro e del cinema come strumenti di educazione alla legalità e di partecipazione consapevole alla vita democratica.