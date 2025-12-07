Brindisi, Solennità dell'Immacolata: si rinnova il tradizionale omaggio floreale alla Madonna con i Vigili del Fuoco in Piazza Duomo
BRINDISI - Anche quest'anno, in occasione della solennità dell'Immacolata, i fedeli hanno preparato una corona di fiori che i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi deporranno fra le braccia della Madonna, in piazza Duomo a Brindisi.
I pompieri utilizzano un'autoscala per questo atto di devozione popolare e affettuoso, per raggiungere la statua della vergina situata sulla sommità di una colonna posta al centro della piazza e inaugurata 70 anni fa dall'arcivescovo Nicola Margiotta.
Sia alle 10.00 che alle 11.30 in Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa.