Hojlund fa crollare la Juventus: doppietta decisiva e Napoli vittorioso 2-1

Ssc Napoli fb

PIERO CHIMENTI - È amaro il ritorno di Luciano Spalletti al Maradona, per la prima volta da avversario contro il “suo” Napoli. Nel posticipo serale gli azzurri battono la Juventus 2-1 grazie a una prestazione brillante e alla doppietta di Rasmus Højlund, vero protagonista della serata.

Il vantaggio partenopeo arriva già al 7’: il danese è rapido e preciso nel farsi trovare al centro dell’area e deviare in rete il cross teso di Neres. Nella ripresa la Juventus reagisce e al 51’ Yildiz trova il pareggio con una conclusione angolata che supera Milinkovic-Savic.

Al 78’ però il Napoli torna avanti: errore in disimpegno di McKennie, Neres recupera e serve un pallone perfetto che Højlund trasforma con un colpo di testa imparabile per Di Gregorio. È il gol che decide il match e regala agli azzurri una vittoria pesante.