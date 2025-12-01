Brindisi, tragedia nel rione Santa Chiara: anziana trovata morta in casa
BRINDISI – Tragedia ieri pomeriggio a Brindisi, dove un’anziana è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Legnago, nel rione Santa Chiara.
A dare l’allarme è stato il figlio, che non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a entrare in casa attraverso il balcone, e il personale del 118, che ha constatato il decesso.
Secondo le prime informazioni, la morte risalirebbe al giorno precedente e sarebbe stata causata da un malore. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse da un decesso naturale.
Tags: Brindisi CRONACA LOCALE