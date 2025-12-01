Bari, la Fiera del Levante dona a UNICEF il ricavato della Campionaria Internazionale

BARI - Martedì 2 dicembre, alle ore 11, nel foyer deldi Bari, si terrà la cerimonia di consegna dell’assegno con il ricavato della beneficenza ottenuta dalla vendita dei biglietti dellaall’organizzazione

L’evento più rappresentativo del quartiere fieristico barese si è svolto dal 13 al 21 settembre 2025 e ha previsto che il 5% del prezzo di ogni biglietto (2,50 € online e 5 € al botteghino) fosse devoluto a sostegno dei bambini in difficoltà, con particolare attenzione alle vittime dei conflitti.

Questa iniziativa segna il primo atto concreto a seguito della firma, il 30 luglio 2025, di un protocollo d’intesa triennale tra Nuova Fiera del Levante e UNICEF, volto a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a sostenere attività di raccolta fondi per i bambini più vulnerabili.

Durante la cerimonia, alla quale prenderanno parte Nicola Graziano, Presidente nazionale UNICEF; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Vito Leccese, Sindaco di Bari; Nazzareno Carusi, Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli; e Gaetano Frulli, Presidente di Nuova Fiera del Levante, sarà anche annunciato il prossimo evento benefico di Capodanno al Teatro Petruzzelli.

Il 1° gennaio 2026, alle ore 18, il celebre autore Mogol, noto per la storica collaborazione con Lucio Battisti, si esibirà nello spettacolo “Emozioni”, accompagnato da un’orchestra diretta dal maestro Angelo Valori, a sostegno delle attività UNICEF.

La consegna dell’assegno rappresenta dunque un importante momento di solidarietà e conferma l’impegno della Nuova Fiera del Levante nel promuovere iniziative a favore dei bambini più vulnerabili.