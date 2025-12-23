Buon compleanno Svevo: Andria celebra Federico II con tre giorni di festeggiamenti

ANDRIA – La città di Andria si prepara a celebrare l’831° anniversario della nascita di, uno dei più grandi imperatori del Medioevo, noto come lo “Stupor Mundi” per le sue spiccate doti intellettive. I festeggiamenti, che dureranno tre giorni, si terranno dal 26 al 28 dicembre, con eventi, cortei e rievocazioni storiche dedicati all’imperatore.

Il clou delle celebrazioni coinciderà con il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, giorno della nascita di Federico II. La rievocazione storica prenderà spunto dall’evento del 1194 a Jesi, quando Costanza d’Altavilla, Regina di Sicilia, partorì il futuro imperatore in piazza durante il viaggio verso il Sud Italia per raggiungere Enrico VI di Hoestaufen.

Dalle ore 18:30, un corteo di figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori, tamburellisti, dame e nobili, accompagnati da mangiafuoco e falconieri, accoglierà Federico II davanti alla Porta di Sant’Andrea, simbolo del legame storico tra la città e l’imperatore. Il corteo si snoderà lungo le vie principali della città, con spettacolo conclusivo in Piazza Duomo previsto per le ore 20, con la partecipazione dei gruppi ArtTurism e Thempus, il gruppo “I Fieramosca” e l’alta falconeria del gruppo “Bergamotti”.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 27 e domenica 28 dicembre con il Racconto Itinerante “La Nascita di Federico”, a cura dell’associazione ArtTurism. I partecipanti, guidati da due narratori in abiti medievali e accompagnati da figuranti, potranno scoprire i punti di interesse storico collegati alla vita dell’imperatore, con la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi storici. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero 375/8179906.

Le iniziative rientrano nel cartellone “Le Radici del Natale”, promosso dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Radici, con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo e sotto l’egida dell’UNESCO.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a tre giorni di storia, cultura e suggestione per celebrare il compleanno di uno dei più grandi imperatori della storia europea.