Calcio, Bellomo (FI): “Bari paga la scelta sbagliata di Decaro e Leccese. Oggi avrebbe potuto essere in Serie A”

BARI – “Il Bari calcio paga oggi una scelta totalmente sbagliata dell’amministrazione Decaro, nella quale l’attuale sindaco Vito Leccese, allora Capo di Gabinetto, era parte integrante e rilevante”. Così il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, interviene sulla situazione della squadra biancorossa.

Secondo Bellomo, l’amministrazione barese, tra le undici manifestazioni d’interesse per rilevare il titolo sportivo del Bari, avrebbe scartato la proposta della multinazionale dei fratelli Hartono, poi acquirente del Como, attualmente sesto in Serie A e in corsa per un posto in Europa. “La documentazione della società, a detta dello staff comunale, era carente: mancava un progetto sportivo e un business plan”, spiega Bellomo, aggiungendo che la valutazione sarebbe stata condotta attraverso ricerche online, senza ulteriori approfondimenti.

“Davvero bizzarro – continua il deputato – è assistere a un teatrino imbarazzante in cui chi ha creato il problema oggi non si assume responsabilità e si presenta come paladino delle giuste istanze dei tifosi. Al posto del Como, oggi potrebbe esserci il Bari, con Nico Paz in campo e Fabregas in panchina. Invece, a noi tifosi rimane solo il rammarico per quello che poteva essere e non è stato”.

Bellomo conclude con un affondo polemico: “In riva al lago è arrivato un impero economico derivante dal settore del tabacco, a noi è rimasto soltanto il fumo di Decaro e Leccese”.