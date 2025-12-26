Capodanni di Puglia: dal 27 dicembre al 6 gennaio il programma dei concerti

BARI - Prenderà il via domani, sabato 27 dicembre, il ricco calendario di concerti e appuntamenti musicali dei “Capodanni di Puglia”, promossi dal Comune di Bari e da Pugliapromozione, in collaborazione con Puglia Culture. L’iniziativa rientra nell’accordo di cooperazione tra Palazzo della Città e l’Agenzia Regionale del Turismo, finalizzato alla realizzazione integrata e congiunta di azioni di promozione sia dei “Capodanni di Puglia” sia del “Natale a Bari”.Il programma prevede cinque appuntamenti con sette concerti, tra il 27 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, concentrati nella fascia mattutina e pomeridiana. Gli eventi animeranno l’area intorno al grande albero di Natale in piazza del Ferrarese e il centro storico, offrendo momenti di socialità e convivialità durante le festività.Si parte sabato 27 dicembre alle ore 11 con la marcia musicale della marching band “Conturband”, che percorrerà piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e via Venezia. La band, composta da 15 elementi, unisce funk, blues e jazz a coreografie coinvolgenti, proponendo un repertorio che spazia dai classici internazionali alla musica leggera italiana.Mercoledì 31 dicembre alle ore 11 sarà la volta della “Bandita Officina del Ritmo”, street band che percorrerà lo stesso percorso tra piazza e vicoli di Bari Vecchia, portando musica e festa per salutare il 2025.Il calendario prosegue sabato 3 gennaio, sul palco dell’albero di piazza del Ferrarese, con un pomeriggio all’insegna del rock’n’roll: alle 18.00 è previsto il concerto de “I Paipers”, seguito alle 19.15 dai “The Good Ole Boys”, tra sonorità beat, twist e pop vintage.Domenica 4 gennaio, sempre sullo stesso palco, alle 18.00 si esibiranno “The Rumblers” e alle 19.15 i “Bread&Pussy”. La rassegna si chiuderà martedì 6 gennaio alle 18.00 con i “Rekkiabilly”.Tutti i concerti sono gratuiti e si inseriscono in un più ampio programma di eventi, spettacoli e attività di animazione che arricchiscono l’offerta culturale della città nel periodo natalizio, favorendo la socialità e la destagionalizzazione dei flussi turistici.“Capodanni di Puglia” è un progetto A.RE.T. Pugliapromozione – Regione Puglia, realizzato nell’ambito dell’Accordo di coesione Italia 21-27 Puglia, con intervento finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027.