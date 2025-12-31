Trani inaugura il 2026 con la Fiaccola Olimpica e musica in Piazza Quercia

TRANI - Trani accoglie il nuovo anno con un primo gennaio all’insegna della luce, della musica e della partecipazione collettiva. Piazza Quercia si trasforma nel cuore pulsante dei Capodanni di Puglia, ospitando il passaggio della Fiaccola Olimpica dei XXV Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, simbolo di energia e orgoglio, seguito da un ricco programma musicale gratuito con il sostegno di Radio Selene e cofinanziato da Coesione Italia 21–27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione.

Dalle 10:30, il passo luminoso della Fiaccola attraversa le vie della città, trasformando l’inizio dell’anno in un’esperienza di comunità e condivisione. A seguire, alle 11:00, il Gran Concerto di Capodanno a cura della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, con l’Orchestra Saverio Mercadante diretta dal M° Rocco Debernardis, propone un viaggio musicale che spazia da Mozart e i valzer viennesi a Ennio Morricone, con brani tratti da capolavori cinematografici come “Nuovo Cinema Paradiso” e “C’era una volta in America”.

La serata culmina alle 18:30 con il concerto di Gianmarco Carroccia, scelto da Mogol come interprete del repertorio di Battisti, accompagnato da Stefano Profazi (chitarre e cori), Alessandro Patti (basso), Dario Troisi (pianoforte e synth), Bruno D’Ambrosio (batteria e percussioni), Christian Vilona (sax, flauto e cori) e Michele Campo (violino).

Tutti gli eventi del primo gennaio sono gratuiti, con posti a sedere, e trasmessi in diretta su Radio Selene, garantendo un’esperienza accessibile e di qualità per cittadini e visitatori.

«Il Capodanno in piazza – sottolinea il sindaco Amedeo Bottaro – rappresenta per Trani un traguardo significativo, confermando la città come protagonista culturale regionale e valorizzando il nostro patrimonio di arte, mare e accoglienza. Gli eventi del primo gennaio segnano l’inizio di un anno progettato con cura, cultura e visione, a beneficio della comunità e dei turisti».



