Capodanno a Bari 2026, firmata l’ordinanza per la sicurezza urbana

BARI – In vista della manifestazione, prevista ile fino al, il sindacoha firmato l’ordinanza a tutela della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico. L’evento, che coinvolgerà migliaia di persone e prevede la partecipazione di artisti di fama internazionale e un dj set dopo lo spettacolo live, interesserà principalmente il centro cittadino, con diretta nazionale e risonanza mediatica.

L’ordinanza stabilisce, dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del 1° gennaio 2026, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie e lattine su area pubblica nelle seguenti zone: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari (tratto tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), via Andrea da Bari (tratto tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari, comprese le aree delimitate da misure di security per l’evento musicale.

Vietata anche la detenzione di bevande in bottiglie e lattine, spray urticanti, zaini o borsoni contenenti tali oggetti, caschi da moto o dispositivi urticanti. Il divieto si applica anche agli Open-Shop, ossia punti vendita automatizzati aperti 24 ore su 24.

Sono previste sanzioni severe: per i cittadini trasgressori si applica quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, mentre per gli esercenti è prevista la sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre forze di polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti vietati.

Il provvedimento è già stato comunicato al Prefetto di Bari e fa seguito agli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, volte a garantire la pubblica e privata incolumità e la tutela dei beni costituzionali durante la manifestazione.