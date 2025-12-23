Allerta meteo in Puglia: vento forte e piogge sparse, rischio idrogeologico su tutta la regione
BARI – La Protezione Civile regionale ha emesso per oggi un avviso di allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse su tutta la Puglia.
Dalle ore 14:00 e per le successive 10 ore sono previsti venti localmente forti di provenienza meridionale, in particolare sulla Puglia centrale Adriatica e sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.
A partire dalle ore 20:00 e per le successive 4 ore, l’allerta gialla interesserà l’intera regione per rischio idrogeologico. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sul Salento e localmente su altre zone, mentre sulle restanti aree i fenomeni saranno da deboli a localmente moderati.
La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni delle autorità locali.