Carbonara di Bari, conclusione del progetto “Tra natura e cultura” con un evento aperto al pubblico

BARI - Domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 19.00, presso l’Istituto Scolastico Calamandrei di Carbonara di Bari, si terrà l’evento pubblico conclusivo del progetto “Tra natura e cultura. Racconti di quartiere, paesaggi di identità. Scoprendo il Municipio 4”.

L’incontro rappresenta un momento di restituzione aperto al pubblico e alla stampa, con la partecipazione della Presidente del Municipio 4, Maria Chiara Addabbo. Durante la serata saranno presentati i risultati del percorso, le attività realizzate nei quartieri del Municipio 4 e il lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre. Ampia attenzione sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, con una degustazione che accompagnerà l’evento finale.

La giornata dell’11 dicembre sarà articolata in più momenti significativi che accompagneranno simbolicamente verso l’evento serale. Alle 10.00 è prevista una visita guidata ai frantoi e ai forni storici del territorio, mentre alle 15.00 si terrà un incontro sull’importanza dei prodotti tipici locali, comprensivo di laboratorio di cucina e degustazione.

L’evento conclusivo alle 19.00 presso l’Istituto Calamandrei sarà l’occasione per condividere con la comunità i risultati del progetto e le esperienze raccolte, valorizzando la cultura, la storia e le tradizioni locali del Municipio 4.

Per informazioni: +39 320 2841606.